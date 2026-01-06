Attraverso un bando il Comune di Favara cerca di reperire 10 nuovi vigili urbani e un funzionario per il settore polizia municipale. Questo, unito all’aumento delle ore del personale in servizio permetterà di potenziare le attività di accertamento e controllo per sanzionare il mancato rispetto al Codice della strada, l’abbandono incontrollato di rifiuti, oltre che reprimere l’abusivismo commerciale e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

“Più servizi, più sicurezza, più opportunità per Favara – dice il sindaco Antonio Palumbo -. Grazie all’enorme lavoro fatto per dotare il Comune di tutti gli strumenti finanziari arretrati abbiamo potuto avviare le procedure per la mobilità esterna che doteranno il nostro Ente di personale essenziale”.

Non solo: il Comune ha avviato le procedure per la mobilità di un funzionario avvocato (che permetterà di risparmiare al sistema attuale, che prevede un incarico esterno per ogni causa), un funzionario tecnico (ingegnere o architetto) per potenziare la parte della progettazione e un funzionario contabile per l’ufficio economato e il settore tributi.

“Tutte iniziative che non avranno costi aggiuntivi per i cittadini e che anzi si ripagheranno grazie ai risparmi e alle nuove entrate – aggiunge il primo cittadino -. È il risultato del lavoro costante e concreto che stiamo portando avanti molto spesso in solitudine, con parte delle opposizioni che si erano schierate contro questa scelta. Le procedure sono gestite attraverso il portale InPa, tutte le informazioni sono disponibili sul sito on line del Comune”.

