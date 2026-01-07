La Regione Siciliana ha finanziato 25 mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della villetta Baden Powell, nel quartiere di Fontanelle ad Agrigento. L’intervento consentirà di effettuare opere di messa in sicurezza e ripristino delle strutture esistenti, la sistemazione dei percorsi pedonali, il recupero dei terrazzamenti, la pulizia e il riordino delle aree a verde, oltre a una serie di lavorazioni finalizzate a rendere l’area nuovamente fruibile, decorosa e sicura per i residenti, con particolare attenzione a famiglie, bambini e anziani.

“Si tratta di un finanziamento che si concentra su un quartiere periferico della città, Fontanelle, che negli ultimi anni ha ricevuto non poche attenzioni da parte del Comune di Agrigento, da sempre attento alle periferie – afferma l’assessore comunale ai lavori pubblici e alla rigenerazione urbana, Gerlando Principato -. Penso, in particolare, alla sistemazione definitiva della strada con intervento di ripristino della viabilità e del versante sottoscarpa in via Caterina Ricci Gramitto, alla sistemazione della condotta di raccolta delle acque bianche in via Alessio di Giovanni, alla riqualificazione di parte dei muretti sulla stessa via, nonché al finanziamento per la rifunzionalizzazione mediante manutenzione straordinaria di un immobile da adibire a centro polivalente culturale”.

“Sono soddisfatto anche di questo risultato – conclude Principato -: l’Assessorato alle Infrastrutture del Comune di Agrigento riesce a ottenere ulteriori risorse regionali, rispondendo a richieste concrete provenienti dal territorio e dal comitato di quartiere. È il frutto di un impegno collettivo per la crescita del quartiere e della città nel suo complesso, in termini di rigenerazione urbana, sicurezza e qualità degli spazi pubblici”.​

