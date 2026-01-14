Sostegno alle imprese del commercio, Confcommercio Agrigento: “Segnali positivi, ora misure concrete per il territorio”

Confcommercio Agrigento accoglie con favore le misure di sostegno alle imprese del commercio approvate dal governo regionale, sottolineando l’importanza del dialogo istituzionale che ha portato allo stanziamento di 13,5 milioni di euro a favore delle micro, piccole e medie imprese del commercio in Sicilia, nell’ambito del Fondo Sicilia gestito da Irfis.

Un intervento che si inserisce in un percorso condiviso tra istituzioni e rappresentanze di categoria e che viene valutato positivamente anche a livello provinciale, in considerazione delle difficoltà che il comparto commerciale sta affrontando da tempo, tra aumento dei costi, contrazione dei consumi e concorrenza dell’e-commerce.

A commentare è il presidente di Confcommercio Agrigento, Giuseppe Caruana, che evidenzia il valore politico ed economico delle misure adottate:

«Accogliamo con apprezzamento – dichiara Caruana – i segnali di attenzione che arrivano dal governo regionale verso il mondo del commercio. Lo stanziamento di risorse dedicate alle imprese rappresenta un passo importante, frutto anche del lavoro di rappresentanza portato avanti da Confcommercio a tutti i livelli».

Il presidente provinciale sottolinea però la necessità di passare rapidamente dalla programmazione all’operatività:

«Ora è fondamentale – prosegue – che queste misure diventino rapidamente accessibili e concrete, affinché le imprese del nostro territorio possano realmente beneficiarne. In una provincia come Agrigento, composta in gran parte da micro e piccole attività, il sostegno pubblico può fare la differenza in termini di sopravvivenza, investimenti e tenuta occupazionale».

Caruana pone infine l’accento sull’importanza delle premialità per le imprese che scelgono di aggregarsi, considerate un’opportunità strategica per rafforzare la competitività del sistema commerciale locale:

«Favorire l’aggregazione – conclude – significa rendere le imprese più forti, più strutturate e più capaci di affrontare le sfide del mercato. Confcommercio Agrigento continuerà a lavorare al fianco delle istituzioni per garantire che le risorse raggiungano chi ne ha realmente bisogno e per sostenere il rilancio del commercio sul territorio».

