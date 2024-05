Rubrica a cura di Kculturevibes.

La simbologia dell’ombrello nei drama asiatici deriva dalla cultura giapponese in cui la condivisione dell’ombrello viene chiamata “Ai ai gasa” ed è il simbolo degli innamorati. L’ideogramma di un ombrello stilizzato, con ai due lati del manico scritti i due nomi degli innamorati rappresenta un piccolo talismano, grazie al quale la coppia non si separerà mai.

Anticamente i fidanzati non avevano molte occasioni per stare vicini, ma grazie al “Tsuyu”, la lunga stagione delle piogge, il fidanzato poteva riparare la fidanzata e questo consentiva agli innamorati di stare sotto lo stesso ombrello;

con il tempo la condivisione dell’ombrello diventò l’emblema del romanticismo e dell’amore.

Nel drama coreano troviamo spesso scene in cui lui o lei arrivano con l’ombrello che rappresenta un riparo dalla pioggia, ma anche un conforto nei momenti difficili, come a voler dire “sarò il tuo rifugio” nelle tempeste della vita.

Anche il colore dell’ombrello ha un significato specifico nella cultura asiatica, per esempio il

Giallo in Corea rappresenta sicurezza e stabilità e allontana gli spiriti maligni che odiano questo colore, inoltre era il colore usato dall’imperatore e quindi viene associato a nobiltà, dignità e purezza dello spirito (lo troviamo nel k-drama “Business proposal”).

Il bianco è il colore più amato dai coreani e indica verità, vita e purezza (Il protagonista del k-drama “My id is gangnam Beauty” lo usa per indicare la sincerità dei suoi sentimenti).

Il nero rappresenta saggezza oscurità e morte, ma anche onestà e onore (lo troviamo nei drama che parlano di creature sovrannaturali come “Goblin” e “My demon”).

Il rosso rappresenta la passione, l’amore e la creazione ed è il colore che scaccia la sfortuna (perfetto per l’amore travolgente di “Something in the Rain”).

Il blu indica luminosità, chiarezza e nuova nascita (colore usato nei

K-drama “Benvenuti a Samdal-ri” e “The legend of the blue sea”).

Al significato dei colori possiamo associare anche la Teoria cinese dei 5 elementi, in base alla quale il

Nero rappresenta il NORD e l’acqua, il Rosso è il colore del SUD e del fuoco, invece il Bianco simboleggia l’OVEST e l’oro, il Blu l’EST e gli alberi e infine il Giallo rappresenta il CENTRO della terra.

