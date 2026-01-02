Aragona, incendio doloso in un’azienda agricola: solidarietà al sindaco Giuseppe Pendolino

«Esprimo ferma condanna per il grave atto intimidatorio perpetrato nei confronti di Giuseppe Pendolino, manifestando al contempo piena solidarietà e vicinanza».

Con queste parole Stefania Di Giacomo Pepe, presidente del Consiglio comunale di Aragona, ha preso posizione sull’episodio che nelle scorse ore ha scosso la comunità locale.

«Si tratta di un gesto vile e inaccettabile – ha aggiunto – che colpisce non solo la persona, ma l’intero sistema dei valori democratici e il rispetto delle istituzioni. Aragona respinge con determinazione ogni forma di violenza, intimidazione e illegalità».

La presa di posizione arriva dopo il grave incendio doloso avvenuto all’interno di un campo fotovoltaico di un’azienda agricola del territorio. Ignoti, dopo aver tagliato la recinzione, si sono introdotti nell’area e hanno appiccato le fiamme a un trattore, danneggiandolo seriamente. Un’azione che presenta tutti i contorni di un atto intimidatorio.

Tra i soci dell’azienda figura anche Giuseppe Pendolino, sindaco di Aragona e presidente del Libero Consorzio comunale. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, chiamati a chiarire dinamica e responsabilità.

Un episodio che ha suscitato sdegno e preoccupazione, ma che ha anche rafforzato la risposta delle istituzioni locali: Aragona fa quadrato attorno al suo sindaco e ribadisce con forza che intimidazioni e violenza non troveranno spazionella vita civile e democratica della città.

