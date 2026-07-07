Il Cinema Ammare, il format curato da Marco Gallo e Fabio Speranza, arriva a Ribera per il primo di 6 appuntamenti gratuiti che porteranno i grandi film sulla spiaggia “Lingua di Sabbia” a Seccagrande. Sarà Il Re Leone, il classico Disney uscito in un remake in action movie nel 2019, il primo film proposto per allietare la serata di martedì 7 luglio. Dopo il successo di Realmonte, dove la quarta stagione del Cinema Ammare ha già portato centinaia di persone sulla spiaggia del Nodo Ammare, a Realmonte, con il supporto del Comune di Ribera, la magia del cinema si appresta a illuminare le serate di tante persone anche in un altro splendido tratto della costa del Mito.

La sera del Cinema Ammare, infatti, non è “solo cinema” ma anche divertimento: dalle 20 comincia infatti la serata con momenti di intrattenimento e musica, mentre dalle 21:30 comincerà la proiezione del film sotto le stelle, con gli spettatori su sdraio e teli che parteciperanno a quella che è diventata la più grande rassegna cinematografica sul mare in Sicilia.

Le novità però non finiscono: dopo Ribera il cinema arriverà anche sulla spiaggia più a Sud d’Italia, quella di Lampedusa: dal 14 luglio, con il patrocinio del Comune di Lampedusa e Linosa, sulla spiaggia della Guitgia si terranno tre serate gratuite di Cinema Ammare, con tre grandi classici per diversi gusti: si comincia con la riproposizione del film de Il Re Leone; il 15 luglio sarà la volta del grande classico d’amore Notting Hill e poi, il giorno successivo, spazio alla commedia con “Sole a Catinelle” di Checco Zalone.

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