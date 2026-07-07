AGRIGENTO. Continuano gli interventi di bonifica in diverse aree del territorio comunale di Agrigento. Le operazioni, inserite nel piano di pulizia e riqualificazione urbana avviato dall’amministrazione, proseguono con l’obiettivo di restituire decoro agli spazi pubblici e migliorare la qualità dell’ambiente cittadino.

L’appello del sindaco

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il sindaco Michele Sodano, che punta soprattutto sul coinvolgimento della cittadinanza.

«Oggi cresce una consapevolezza che appassiona tutti i cittadini: vogliamo vivere in una città pulita e ne avremo cura come fosse la nostra casa», afferma il primo cittadino.

Decoro e partecipazione

L’amministrazione comunale ribadisce così l’importanza di affiancare agli interventi di bonifica un cambiamento culturale, basato sul rispetto degli spazi comuni e sulla collaborazione dei cittadini, nella convinzione che il decoro urbano rappresenti un patrimonio da tutelare quotidianamente.

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