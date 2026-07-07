Si rinnova l’appuntamento, giunto alla sua XIII° edizione, dedicato alla festa di San Calogero in programma il prossimo 9 luglio alle ore 19 presso la Biblioteca Comunale La Rocca – Officina Tradizioni Popolari, accanto al Santuario di San Calogero. L’iniziativa, organizzata dal Comitato Tradizioni Popolari Siciliane, ha lo scopo di divulgare la storia del Santo nero e le sue antiche usanze.

Il Comitato nasce nel 2020 ed e’ costituito da oltre 40 personalità tra giornalisti, scrittori, politici, professionisti, artisti e tanti Giurgintani appassionati al culto di San Calogero ed alle tradizioni Popolari della Sicilia. Prevista la presenza del sindaco Michele Sodano ed alcune testimonianze tra le quali Tom Sinatra, famoso chitarrista e devoto di San Calogero che offrirà un momento di spettacolo.

Saranno consegnate alcune targhe speciali ad alcune antiche famiglie dei portatori della festa che tramandano a figli e nipoti la devozione al Santo ed alle sue credenze popolari. Previsto un momento di benedizione, distribuzione del pane di San Calogero – tradizione da custodire e valorizzare. “L’incontro intende testimoniare la devozione, la fede e la preghiera verso San Calo’ rilanciando, nei diversi aspetti, la sua intensa opera spirituale”, dice il delegato del Comitato Tradizioni Popolari Lello Casesa.

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