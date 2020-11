Il centro storico “raccontato” a Miccichè dal comitato di quartiere

AGRIGENTO. Proficuo l’incontro fra i rappresentanti del movimento culturale “Il Centro Storico di Agrigento” Mattias Lo Pilato e Giuseppe Sanzeri, e il sindaco Franco Miccichè. E’ stata l’occasione per formulare gli auguri di buon lavoro al primo cittadini e per discutere del centro storico, da anni oggetto dell’attenzione del Movimento culturale. E’ stato promesso che nei prossimi giorni verrà predisposta una sintesi delle criticità del vecchio quartiere cittadino e delle iniziative che si possono avviare per rivitalizzarlo.