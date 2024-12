In una serata fredda di inizio dicembre, il Centro Commerciale Città dei Templi ha spento le sue dodici candeline, confermandosi un punto di riferimento per il territorio. Un luogo che, in estate come in inverno, accoglie migliaia di visitatori desiderosi di fare shopping, usufruire di servizi o semplicemente passeggiare in sicurezza.

La celebrazione ha avuto il suo momento clou con il taglio della torta, una maestosa creazione da 200 chili, accompagnata da un brindisi speciale. Madrina dell’evento è stata Stefania Persia, mentre la serata è stata presentata con grande energia da Angelo Palermo.

Elisa La Rocca, direttrice del centro commerciale sin dalla sua apertura, ha espresso con entusiasmo il suo orgoglio per un progetto che, oltre ad aver trasformato il panorama locale, dà lavoro a oltre 600 persone, senza contare l’indotto. “Questo centro l’ho visto nascere e crescere, ed è emozionante festeggiare un traguardo così importante con tutta la comunità,” ha dichiarato.

A chiudere i festeggiamenti, uno spettacolo travolgente nella galleria principale: musica, risate e l’ironia di Oliva hanno regalato al pubblico momenti di puro divertimento. Un compleanno speciale per un centro che continua a essere il cuore pulsante del territorio.

