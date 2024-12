Siracusa – Akragas 5-0. Marcatori: Maggio autore di una doppietta, Palermo, Candiano e Longo.

Inizia nei peggiori dei modi l’avventura sulla panchina dell’Akragas del nuovo tecnico Giancarlo Favarin. Una sconfitta esterna senza appello contro il Siracusa, una delle squadre più forti del campionato di serie D e che a detta di tutti, è la grande favorita alla vittoria finale. Per la formazione agrigentina non era questa la partita in cui fare punti. Troppa differenza con la compagine aretusea. Lascia l’amaro in bocca la resa sin dai primi muniti di gioco e la mancanza di personalità e reazione dei giocatori akragantini. Il morale è a terra, adesso spetta a Favarin trovare la strada giusta per cercare di uscire da una situazione complicata.

