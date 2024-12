La Moncada Agrigento si arrende a Fidenza dopo una partita al cardiopalma, conclusa con il punteggio di 68-63. Un match dai due volti, dominato inizialmente dalla squadra siciliana, che però si è smarrita nella seconda metà, incassando una dolorosa sconfitta.

Agrigento parte forte, chiudendo il primo tempo avanti 43-31 grazie a una buona organizzazione difensiva e ai colpi di Scarponi, autore di 13 punti nella prima metà di gara. Tuttavia, i segnali di difficoltà iniziano a emergere già nel terzo quarto, con un parziale di 12-0 di Fidenza che rimette in equilibrio la sfida. I siciliani, a secco in attacco per lunghi tratti, esauriscono il bonus falli troppo presto, permettendo agli avversari di capitalizzare dalla lunetta.

Nell’ultimo periodo, nonostante i tentativi di resistenza firmati da Piccone e Romeo, Fidenza riesce a prendere il controllo. Una tripla di Valsecchi, miglior giocatore del match con 22 punti e 3 assist, spezza definitivamente l’equilibrio. Agrigento, con 13 palle perse e un modesto 12/37 da due, non riesce a trovare le risorse per ribaltare l’inerzia.

La delusione è palpabile: “Abbiamo segnato solo 21 punti nel secondo tempo, troppo poco per vincere a questo livello”, ha commentato a caldo lo staff tecnico. Ora la Moncada dovrà riflettere sulle proprie difficoltà offensive e sulle disattenzioni in momenti chiave, lavorando per evitare altri crolli simili.

La prossima sfida, domenica 8 dicembre, contro la Pallacanestro Crema, sarà decisiva per ritrovare fiducia e continuità, cercando di rimettere in carreggiata una stagione ancora lunga e piena di opportunità.

Foppiani Fulgor Fidenza – Moncada Energy Agrigento 68-64

(15-21, 16-22, 18-9, 19-12)

Foppiani Fulgor Fidenza

Simone Valsecchi 22 (6/8, 1/4), Levi Valdo 14 (3/7, 1/5), Mubashar Ali 14 (6/9, 0/4), Lorenzo Restelli 8 (2/4, 1/2), Milo Galli 4 (0/1, 0/3), Tommaso Bellini 2 (1/2, 0/2), Maodo Mane 2 (1/2, 0/0), Gabriele Ghidini 2 (1/1, 0/1), Edoardo Scattolin 0 (0/0, 0/0), Pietro Ranieri 0 (0/1, 0/1), Mahamadou Diarra 0 (0/0, 0/0), Edoardo Cortese 0 (0/0, 0/1).

Tiri liberi: 19/28 – Rimbalzi: 35 (6 offensivi, 29 difensivi; Mubashar Ali 13) – Assist: 9 (Simone Valsecchi, Levi Valdo 3).

Moncada Energy Agrigento

Alessandro Scarponi 13 (2/7, 2/5), Robert Disibio 11 (3/3, 1/1), Fabrizio Piccone 11 (0/0, 3/8), Gabriele Romeo 9 (1/5, 2/5), Albano Chiarastella 7 (1/2, 1/3), Giulio Martini 6 (3/7, 0/0), Emanuele Caiazza 5 (2/4, 0/1), Mait Peterson 2 (0/4, 0/0), Dennis Erhaghewu 0 (0/2, 0/0), Samuele Miccoli 0 (0/3, 0/1), Raimundo Orrego 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 13/18 – Rimbalzi: 35 (10 offensivi, 25 difensivi; Albano Chiarastella 8) – Assist: 15 (Mait Peterson 3).

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp