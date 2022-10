A Licata i volontari WWF per la civiltà

L’hanno chiamata “Dal Fiume al Cielo”, l’azione concertata dai volontari del WWF che sbarca a Licata, che il Jova Beach Party e Intesa Sanpaolo supportano con la campagna“Puliamo l’Italia”, nell’ambito del progetto Ripartyamo https://www.wwf.it/cosa-facciamo/progetti/ri-party-amo/ , la grande iniziativa ambientale per pulire e recuperare 20 milioni di mq di spiagge, laghi, fiumi e fondali in tutta Italia. Ed è stata grande circa un ettaro l’area bonificata sul lato ovest della foce del fiume Salso, dove sono stati raccolti circa 10 quintali di rifiuti differenziati in plastica, metalli, vetro e secco non differenziabile. Più di 30 ragazzi, adulti e bambini, coordinati dal responsabile di zona, Gino Galia, hanno animato l’alveo del fiume in un clima di festosa partecipazione. “Non ci stancheremo mai di ripetere che noi non puliamo le spiagge, i laghi e i fiumi, ma offriamo un modello da replicare e diffondere: la civiltà”, dice Giuseppe Mazzotta, Presidente WWF Sicilia Area Mediterranea.