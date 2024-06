Due furti sono stati messi a segno l’altra notte nei locali del Polo Universitario di contrada “Calcarelle” e nella sede della Uil di Agrigento in via Piersanti Mattarella. Non ci sono certezze investigative, ma sembra scontato che ad agire sia stato lo stesso ladro o la stessa banda di delinquenti. Al Polo Universitario i ladri hanno saccheggiato le cassette dei distributori automatici di bevande e snack, ma uno dei malviventi per forzare la vetrata d’ingresso dell’edificio si è ferito lasciando evidenti tracce di sangue sul pavimento.

L’amara scoperta, l’indomani mattina, quando il personale addetto è tornato per un nuovo giorno di lavoro. Sul posto sono accorsi i polizotti della sezione Volanti che hanno avviato gli accertamenti. Sul posto è intervenuta anche la Scientifica per i rilievi. Poco prima, nella vicina via Piersanti Mattarella, verosimilmente, lo stesso individuo è penetrato nella sede della Uil di Agrigento. Come nel furto al Polo Universitario ha scardinato le macchinette riuscendo a sottrarre il denaro. La polizia, dopo avere notiziato la Procura, ha avviato le indagini.