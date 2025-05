AGRIGENTO – Non solo tradizione, ma anche innovazione. Il Gruppo Mancuso, guidato dal presidente Antonio Mancuso, ha presentato alla fiera internazionale Better Future Award una novità destinata a far parlare di sé: il cannolo siciliano scomposto in versione dessert fresco, pensato per essere gustato ovunque, in qualsiasi momento della giornata e senza… sporcarsi le mani.

“Il cannolo è uno dei simboli della Sicilia – ha spiegato Mancuso – ma non arriva fresco in tutto il mondo e non puoi mangiarlo ovunque, a tutte le ore. Da qui l’idea di creare una linea di dessert freschi, con un cannolo scomposto: abbiamo realizzato delle briciole di scorza croccante e le abbiamo adagiate in un bicchiere, sopra una crema di ricotta di pecora con canditi. Il risultato è piaciuto moltissimo e abbiamo già ricevuto richieste dagli Stati Uniti”.

Non solo apprezzamenti, ma anche numeri: “Da uno dei tre colossi americani abbiamo già in mano un ordine per diversi container“, ha aggiunto Mancuso, evidenziando la portata commerciale dell’innovazione che parte dalla sede del gruppo, ad Agrigento, per arrivare sulle tavole internazionali.

Il Better Future Award ha premiato quest’anno anche prodotti alternativi nel segmento bakery e healthy food, come la pizza margherita gluten free stile napoletano firmata Pizzami, le fette biscottate ai 5 cereali con semi di lino di Biscotti P. Gentilini, e il Cremoso di Eurovo, pensato per chi cerca alternative proteiche.

Ma la ricerca dell’indulgence, del piacere autentico, resta protagonista. E il Dessert fresco al cannolo di Gruppo Mancuso ne è la prova: una golosità contemporanea che mantiene intatto il sapore della tradizione, pronta a conquistare i mercati di tutto il mondo.

