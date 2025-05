Coluzzi dona una biblioteca alla scuola Esseneto: 240 volumi per studenti e docenti

AGRIGENTO – Un gesto di gratitudine che guarda al futuro e investe nella cultura. Marcus Coluzzi, intervenendo in rappresentanza dell’azienda di famiglia, ha annunciato la donazione di una biblioteca composta da 240 volumi, tra romanzi e testi didattici, all’Istituto Esseneto di Agrigento.

“Sono particolarmente lieto di essere qui presente oggi – ha dichiarato – in rappresentanza dell’azienda di famiglia, che guido insieme ai miei fratelli Giovanni e Davide. Abbiamo deciso, in segno di gratitudine verso la città di Agrigento, che ospita la nostra azienda da 12 anni, di donare questa biblioteca all’Istituto Esseneto“.

Un’iniziativa che si inserisce nel solco delle attività culturali promosse nell’ambito di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. “Abbiamo deciso di promuovere questa attività anche in armonia con le iniziative che vedono protagonista la città in questo anno speciale”, ha aggiunto Coluzzi, sottolineando l’importanza del sostegno concreto alla crescita educativa dei giovani. La biblioteca sarà messa a disposizione degli studenti dell’istituto, arricchendo l’offerta formativa e stimolando l’amore per la lettura.

