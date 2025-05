Lampedusa: Continuano i Disservizi sulla Continuità Territoriale. L’Appello di Elio Desiderio

Sono giorni di grandi disagi per i residenti di Lampedusa, che non riescono a trovare posti sugli aerei per e da l’isola, nemmeno per motivi di salute. La situazione, che Elio Desiderio, giornalista, definisce “una barzelletta”, è ancora una volta legata alla tratta sociale, conosciuta anche come continuità territoriale, un servizio che dovrebbe garantire il diritto di mobilità ai lampedusani.

In un post pubblicato su In Lampedusa in 2 minuti, Desiderio ha denunciato il grave disservizio che sta colpendo gli isolani. “Continuano i disservizi, e neanche i residenti malati riescono a partire per motivi di salute”, scrive l’autore, sottolineando come molte segnalazioni stiano arrivando da chi è costretto a rinunciare a viaggi necessari.

A complicare la situazione, le problematiche legate alla compagnia aerea lituano/danese DAT, che gestisce la tratta con la Sicilia. Elio Desiderio ha riferito che ci sarebbero due principali cause alla base di questa crisi: i tour operator che acquistano i posti per i turisti, anche su tratte sociali, e l’abuso da parte di alcuni passeggeri che prenotano e non si presentano, lasciando posti vuoti ma occupati.

“Molti lampedusani sono costretti a prendere due o tre pullman per arrivare ad Agrigento, poi un altro per Porto Empedocle, e solo dopo riescono a salire sulla nave per Lampedusa. Una situazione che, sebbene possa sembrare assurda, è il quotidiano di tanti cittadini”, ha aggiunto Desiderio. Il disservizio è diventato insostenibile, con i residenti che si sentono trattati come “cittadini di serie Z”, privati dei loro diritti fondamentali.

A fronte di questa difficile realtà, il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, ha già avanzato una richiesta di chiarimenti, insieme alla dirigenza di AST Aeroservizi, per cercare di capire le cause che stanno dietro a questi gravi disagi. Nel frattempo, Desiderio lancia un appello urgente all’assessore regionale ai trasporti, Alessandro Aricò, e a tutti coloro che sono responsabili della gestione delle tratte sociali, affinché si garantisca finalmente una continuità territoriale adeguata per i lampedusani, soprattutto per coloro che devono viaggiare per motivi di salute.

Fonte: Elio Desiderio, giornalista, pubblicato su In Lampedusa in 2 minuti

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp