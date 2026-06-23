In Sicilia è previsto, per le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì ondate di calore, con temperature massime percepite di 33 gradi centigradi. Livello di preallerta e pericolosità media per quanto riguarda il rischio incendi.

Sul finire della settimana, tra sabato e domenica, è possibile un’intensificazione del caldo, con temperature massime che sui settori più occidentali della Sicilia potranno raggiungere i 36 gradi. Nell’Agrigentino picchi di 34 e 35 gradi.

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