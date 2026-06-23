Avrebbe aggredito fisicamente la madre costringendola a vivere in uno stato di ansia e terrore. I carabinieri della stazione di Camastra, insieme ai miliari della Compagnia di Licata, hanno eseguito la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di dimora nel Comune della persona offesa, nei confronti di un trentenne di Camastra.

Il gip del tribunale di Agrigento ha accolto la richiesta della Procura disponendo così l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di dimora nel Comune e la misura della libertà vigilata. Il giovane è indagato per maltrattamenti ai danni della madre, una sessantenne del posto.

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