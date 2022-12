“Il Bosco Incatato” torna a viaggiare: tappa anche ad Agrigento

Un vero bosco incantato, popolato da elfi ballerini, principesse sbrilluccicanti, re con le corone di cartone e vecchi signori ingobbiti: i personaggi delle favole del “Bosco Incantato” tornano a viaggiare per animare il periodo delle feste. Quest’anno in tour in diverse città della Sicilia, il musical natalizio “irriverente” diretto da Marco Savatteri riaccende i battenti ad Agrigento. Quattro repliche garantite a ingresso libero con il contributo del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Due repliche a Villa Bonfiglio nei pomeriggi del 22 e 30 dicembre, nel villaggio di Natale. E, poi, due repliche di mattina, a Villa Aurea, di fronte il Tempio della Concordia. Uno spettacolo nello spettacolo, da un’idea di Marzia Patanè Tropea, per unire un paesaggio mozzafiato a uno spettacolo teatrale amato da bimbi e non solo. In scena gli Artisti di Savatteri Produzioni, provenienti da diverse città siciliane, pronti a incarnare i panni di Elfi e creature della natura, per uno spettacolo che parla anche di buona ecologia. Musiche, danze, rap e hip hop, canti tradizionali e tanti sorrisi saranno la carta vincente di questi appuntamenti.