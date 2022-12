Concertone di Capodanno in piazza Marconi con Achille Lauro: attese 12mila persone

Attese 12mila persone per il concertone di Capodanno in piazza Marconi ad Agrigento, con il dj set di Achille Lauro. Nel corso di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblico presieduto dal Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, è stato stilato un piano per la sicurezza e gestione delle emergenze, che sarà elaborato dal Comune, con l’impiego di un massiccio dispiegamento di uomini e donne della Forze dell’Ordine, per controlli straordinari e misure organizzative e di sicurezza specifiche.

All’incontro hanno partecipato i vertici delle Forze di Polizia, dei Vigili del fuoco, i rappresentanti del Comune di Agrigento e del Libero Consorzio, e il personale dell’Asp. L’area sarà divisa in settori e saranno predisposte specifiche vie di fuga. Saranno installati servizi di controllo agli ingressi e servizi sanitari, ma gli aspetti operativi saranno discussi nel merito il prossimo 27 dicembre, durante una riunione della Commissione provinciale di vigilanza per gli spettacoli pubblici.

Sono stati tuttavia già concordati degli specifici servizi di controllo e vigilanza, che in concomitanza dell’evento saranno rafforzati all’interno e all’esterno dell’area interessata con l’impiego massiccio di forze dell’ordine, polizia locale e Provinciale e di volontari. La Prefettura invita i cittadini, soprattutto quelli più giovani, a seguire comportamenti di guida prudenti e responsabili.