Il Comune di Naro è stato inserito tra i 20 centri in gara per la conquista del titolo di “Il borgo dei borghi 2024”’, all’interno del programma di Rai3 “Kilimangiaro”.

Il sindaco, Maria Grazia Brandara, ha invitato a condividere questa opportunità per conseguire il titolo de “Il Borgo dei borghi 2024” che darà lustro a Naro ma anche all’intera Sicilia. Una bella occasione per farsi conoscere e apprezzare in tutta Italia.

La votazione, gratuita, è aperta dal 25 febbraio al 17 marzo 2024 sul sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/. Ogni, maggiorenne registrato su RaiPlay può votare una volta al giorno.

La puntata dedicata al Comune di Naro è andata in onda il 31 dicembre 2023, ed è ora disponibile sulla piattaforma RAIPLAY.

Per poter votare e sostenere Naro sarà necessario attendere la visione di tutti i video realizzati dei borghi in gara.

Molte e rinomate bellezze naturali, inoltre, arricchiscono Naro: dai belvederi del Castello e di san Calogero, al lago San Giovanni e alla valle del Paradiso. E, poi, le catacombe paleocristiane, per la gioia di coloro i quali sono attratti dalle bellezze archeologiche. Un’opportunità davvero importante per il comune agrigentino.