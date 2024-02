Una serata di pura magia al Teatro Pirandello con la prima delle tre repliche di “Il Padre della Sposa”, uno spettacolo frizzante ispirato al film del 1950 “Father of the Bride”, diretto da Vincente Minnelli e interpretato da Elizabeth Taylor e Spencer Tracy. Basato sul romanzo omonimo di Edward Streeter, lo spettacolo ha regalato emozioni e applausi scroscianti al pubblico presente. Tra i talentuosi interpreti, gli agrigentini Gianfranco Jannuzzo, Gaetano Aronica e Marcella Lattuca hanno brillato sul palco insieme a Barbara De Rossi, Martina Difonte, Lucandrea Martinelli, e Roberto Maria Iannone. Regia di Gianluca Guidi. Una vera festa per gli amanti del teatro.

Tre in tutto le repliche, il 16, 17 e 18 febbraio che hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Giovanni, il dentista divorziato interpretato da Gianfranco Jannuzzo, ha regalato al pubblico pura comicità ed emozione. La trama coinvolgente ha seguito Giovanni, padre di Alice (interpretata da Martina Difonte), in preda al caos dei preparativi per il matrimonio imminente. Ludo, rampollo di una ricca famiglia, stava per unirsi in matrimonio con Alice, ma l’ansia del padre, le gaffe e l’invasione casalinga di Boris, l’organizzatore eccentrico interpretato da Gaetano Aronica, hanno portato a situazioni esilaranti.

Il talentuoso cast, con Barbara De Rossi, Roberto Maria Iannone, Marcella Lattuca, Lucandrea Martinelli e la partecipazione di Gaetano Aronica, ha regalato al pubblico momenti di risate e tenerezza.

Carlo De Marino ha stupito con scenografie e costumi, mentre Gianluca Guidi, oltre a curare la regia, ha arricchito l’atmosfera con le sue musiche. Le luci di Umile Vainieri hanno dato il tocco finale a un’esperienza teatrale indimenticabile.