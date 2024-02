I poliziotti dell’ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento hanno eseguito un decreto di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di un trentenne cittadino georgiano. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Sorveglianza quale sanzione alternativa alla detenzione. L’uomo era detenuto al carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento in seguito alla condanna definitiva per furto, resistenza a Pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti a offendere che avrebbe finito di scontare nel gennaio del 2025.

Il trentenne, quindi, è stato accompagnato a Tbilisi. A suo carico anche procedimenti non definitivi per resistenza a Pubblico ufficiale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, tentate lesioni a personale della polizia penitenziaria ed evasione dagli arresti domiciliari. A suo carico anche un decreto di espulsione con ordine del questore a lasciare il territorio nazionale al quale non aveva ottemperato.