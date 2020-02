Il bonus condizionatori del 2020

Se avete già ristrutturato casa o state pensando di farlo, grazie alla Legge di Bilancio del 2020 potrete dedurre il costo sostenuto dalla vostra dichiarazione dei redditi. Questo procedimento vale anche per i condizionatori, sia che siano a pompa di calore o da usare per il raffreddamento: la scelta è quella di detrarre la spesa dalla dichiarazione oppure avere uno sconto sull’acquisto pari al 50%.

Ma come funziona, nel dettaglio? Vediamolo subito.

Installazione o sostituzione

La Legge ha valore sia se si sceglie di installare ex novo un condizionatore, sia se si vuole sostituire il vecchio. Le detrazioni sono differenti a seconda della situazione nella quale vi trovate: se vivete in un appartamento o in condominio e state per eseguire lavori di ristrutturazione, potrete scegliere tra la detrazione o uno sconto del 50%.

Questo accade se il condizionatore scelto è a pompa di calore, inoltre si ha anche una riduzione dell’IVA al 10%. Se invece avete un negozio, un ufficio oppure volete sempre agire sulla vostra abitazione e volete sostituire l’impianto di riscaldamento con il condizionatore a pompa di calore, la detrazione sarà del 65%.

Nel caso in cui sia necessario effettuare una ristrutturazione edilizia in condominio o su di una singola abitazione, e vogliate acquistare mobili o elettrodomestici di classe A+, lo sconto o la detrazione saranno anche qui del 50%.

Ma cosa accade se volete solo sostituire l’impianto di riscaldamento o di raffreddamento con un condizionatore a pompa di calore e che abbia alta efficienza energetica, senza ristrutturare? Potrete comunque usufruire della detrazione o sconto del 65%, fino a un massimo di 46154 euro.

La proroga della Legge di Bilancio al 2020

Grazie alla proroga, sarà possibile usufruire delle detrazioni cosiddette Ecobonus, sia del 50%, sia del 65%: non riguarda solo il climatizzatore ma anche gli infissi che devono essere sostituiti, le schermature solari e le caldaie a condensazione di classe A che non richiedono il montaggio delle valvole.

Tuttavia, secondo gli ultimi aggiornamenti, tale sconto non sarà applicato in fattura: chi esegue lavori sfruttando questi bonus, quindi, non godrà della cessione al fornitore ma potrà avvalersi della detrazione in 10 anni.

Naturalmente, per usufruire di questa agevolazione, è necessario conservare le prove dell’acquisto e rispondere a una serie di criteri che analizzeremo tra poco.

I criteri da rispettare

Se state ristrutturando la vostra abitazione e volete poter usufruire del Bonus senza rischi, ecco quali criteri dovete rispettare. Il condizionatore che avete intenzione di acquistare, quindi, dovrà essere tale da garantire un risparmio energetico e, per essere più precisi, dovrà mirare alla riduzione del fabbisogno di energia del riscaldamento.

Inoltre dovrà comportare un miglioramento termico dell’appartamento, oppure comportare l’installazione di pannelli solari e la sostituzione dell’impianto di riscaldamento o climatizzazione invernale.

Lo sconto o la detrazione, come già detto, saranno del 50% , fino a un massimo di 96000 euro ed entro il 31 dicembre del 2020. Il secondo caso è quello che riguarda chi vuole sostituire l’impianto in casa, in un negozio, in una palestra e così via.

Per rispondere ai criteri che garantiscono lo sfruttamento dell’agevolazione, quindi la detrazione o lo sconto del 65%, è obbligatorio che il climatizzatore o il condizionatore vadano a sostituire un impianto già esistente; inoltre dovranno essere ad alta efficienza energetica.

Tale detrazione sarà IRPEF IRES e toccherà una soglia massima di 46154 euro.

Criteri con e senza ristrutturazione

Per quanto concerne le ristrutturazioni edilizie fatte in via straordinaria, la detrazione del 50% riguarda i grandi elettrodomestici di classe A+ e i mobili. In questo ambito rientrano naturalmente anche i condizionatori e i climatizzatori.

La detrazione arriva al 65% oppure si può avere lo stesso sconto quando, anche se non si ristruttura, si sostituisce il vecchio sistema con un impianto di climatizzazione di tipo invernale, con caldaie a condensazione di classe A e, in più, se si installano anche sistemi di termoregolazione di classe V, VI e VIII.

Lo stesso vale per gli impianti di climatizzazione invernale con apparecchi di tipo ibrido, cioè pompa di calore più caldaia a condensazione; per quelli con generatori di aria calda, sempre a condensazione; per i micro cogeneratori, purché garantiscano un risparmio energetico del 20% e per una spesa massima di 100000 euro.

Che pagamento scegliere?

Una volta che avrete deciso quale modello comprare, magari consultando qualche guida d’acquisto online, per ottenere la detrazione dovrete pagare in uno dei seguenti modi: bonifico postale o bancario oppure bonifico parlante, cioè uno in cui indicherete la causale, il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di Partita Iva o il codice fiscale del rivenditore.