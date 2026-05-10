Dino Alonge, candidato sindaco sostenuto da Forza Italia, Forza Azzurri, MPA, UDC e Fratelli d’Italia, ha incontrato i giovani azzurri nel corso di una convention dedicata al confronto e alla programmazione politica in vista delle prossime elezioni amministrative.

Un momento pensato per ascoltare idee, proposte e visioni delle nuove generazioni, con l’obiettivo di pianificare il futuro della città partendo proprio dal coinvolgimento dei giovani. Al centro dell’incontro, temi legati alla partecipazione, alle opportunità per il territorio e alla necessità di costruire una nuova classe dirigente.

Forza Italia e Forza Azzurri rilanciano così la “linea verde”, mettendo i giovani al centro della programmazione politica e amministrativa per Agrigento.

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