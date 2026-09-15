Cimiteri comunali, personale ridotto e criticità: Riccobene avvia la riorganizzazione

L’atto di indirizzo dell’assessore Giuseppe Riccobene dopo le ispezioni nei quattro cimiteri di Agrigento. Previsti censimento digitale, controlli sui cantieri, potenziamento del personale e recupero dei canoni. Ai dirigenti 30 giorni per predisporre il cronoprogramma.

AGRIGENTO – Personale insufficiente, problemi agli impianti elettrici, carenze nella manutenzione del verde e delle aree monumentali e necessità di maggiori controlli sui cantieri privati. È il quadro emerso dalle ispezioni effettuate nei cimiteri comunali di Bonamorone, Piano Gatta, Giardina Gallotti e Montaperto.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Sodano prova adesso a intervenire con un piano di riorganizzazione dei servizi cimiteriali. L’assessore al ramo Giuseppe Riccobene ha firmato un atto di indirizzo politico-amministrativo che individua una serie di interventi e assegna ai dirigenti comunali 30 giorni per predisporre un cronoprogramma operativo.

Una delle emergenze riguarda il personale, il cui sottodimensionamento avrebbe già determinato, in alcune circostanze, la necessità di ridurre gli orari di apertura dei cimiteri. L’amministrazione punta al distacco di figure tecniche e amministrative interne e a una rimodulazione del piano dei fabbisogni, valutando anche il ricorso a servizi esterni integrativi di portierato.

Un altro capitolo riguarda la digitalizzazione. L’obiettivo è realizzare una mappatura completa dei cimiteri, incrociando i nuovi dati con la documentazione cartacea esistente, così da aggiornare la situazione delle concessioni scadute e delle sepolture eventualmente in stato di abbandono.

Previsto anche un rafforzamento dei controlli sulle ditte private che operano all’interno dei cimiteri, attraverso un registro digitale obbligatorio e verifiche sulla regolarità dei titoli edilizi, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul corretto smaltimento dei rifiuti. Controlli che potranno coinvolgere anche la Polizia Municipale.

«Il decoro dei nostri cimiteri rappresenta una priorità civile e sociale assoluta – afferma Riccobene –. Proporremo al Consiglio comunale la nostra ferma intenzione di regolamentare meglio ogni singola procedura, al fine di garantire la massima trasparenza. Vogliamo garantire innanzitutto il rispetto delle regole, ma anche il decoro e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini-utenti».

Per finanziare gli interventi, l’amministrazione intende utilizzare specifiche risorse del bilancio comunale, le entrate derivanti dalle concessioni per le sepolture e avviare un piano straordinario di riscossione per contrastare l’evasione relativa ai canoni e alle luci votive.

«La sostenibilità dei nuovi investimenti ordinari e straordinari – spiega l’assessore – sarà garantita sia dall’individuazione di specifiche risorse nei capitoli di bilancio comunale, sia dall’avvenuta attribuzione delle concessioni per sepolture, sia da un piano straordinario di riscossione per il recupero dell’evasione dei canoni e delle luci votive».

Il passaggio successivo sarà adesso affidato agli uffici. L’atto di indirizzo stabilisce un termine di 30 giorni per la predisposizione del cronoprogramma degli interventi. L’attuazione del piano dovrebbe poi essere verificata attraverso relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività.

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