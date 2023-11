Ingresso gratuito non solo per la prima domenica del mese, 5 novembre, ma anche sabato 4 per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Queste le nuove disposizioni del Ministero della Cultura. Quale migliore occasione per visitare i siti archeologici siciliani, la Valle dei Templi e il museo Griffo di Agrigento, la Villa Romana di Realmonte, il Parco di Segesta e quello di Selinunte, ma anche il teatro greco di Siracusa e quello di Taormina. A Villa Aurea, in piena Valla dei Templi, la grande esposizione de “La bottega di Leonardo – La Vergine delle Rocce” che costruisce un percorso inedito nelle botteghe fiorentine a partire dalla Vergine Cheramy, finora solo in collezione privata; al Museo archeologico Griffo è in corso ,“Archeologia a 33 giri. Vinili da museo”, particolarissima rassegna dedicata alle cover dei vinili a tema archeologico.