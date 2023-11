l confronto tra il Gruppo DC e il Sindaco di Agrigento, Francesco Micciche, continua ad intensificarsi, con la DC che ha emesso una nuova dichiarazione in cui pone domande dirette al Sindaco. La DC chiede se il Sindaco stia seguendo gli ordini del suo superiore politico e se sia in grado di agire in modo indipendente.

La DC afferma che il suo partito è strutturato in modo tale che ciascun membro abbia le proprie idee, all’interno di una linea di pensiero generale, e ritiene che il Sindaco debba considerarli come i suoi interlocutori istituzionali, senza coinvolgere il segretario nazionale in questo conflitto.

D’altra parte, il Sindaco di Agrigento ha risposto al comunicato della DC, ribadendo l’incontro positivo con il segretario nazionale Totò Cuffaro e altri deputati, sottolineando l’importanza di collaborare per il progetto “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”. Tuttavia, il Sindaco mostra confusione riguardo al comunicato della DC, esprimendo la sua mancanza di comprensione riguardo alle dinamiche politiche coinvolte e sollevando dubbi sulla conoscenza del comunicato da parte di Totò Cuffaro.

Questo confronto politico sembra essere caratterizzato da una crescente tensione e da un dibattito su come affrontare le sfide amministrative ad Agrigento. Resta da vedere come evolverà questa situazione e se le due parti troveranno un terreno comune per affrontare le questioni in gioco.