Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo dell’intero territorio provinciale, predisposto dal Comando provinciale di Agrigento nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, in concomitanza coi tradizionali festeggiamenti di Halloween, i carabinieri hanno identificato 320 persone e controllato 150 autovetture elevando varie sanzioni per violazione delle norme del Codice della strada.

Ad Agrigento sono stati segnalati alla competente Prefettura tre giovani per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Si tratta di un 17enne egiziano, un 23enne gambiano e un 14enne empedoclino, trovati in possesso di hashish e cocaina. Un 35enne di Favara alla guida di un’auto è stato sottoposto all’alcoltest con esito positivo. E’ stato denunicato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

A Licata, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alle Autorità competenti 4 giovani minorenni, poiché sorpresi lungo una strada del centro con 3 mazze da baseball, una spranga in ferro e passamontagna in mano. Gli oggetti sono stati posti sotto sequestro e i minori sono stati affidati ai genitori.

A Cammarata, i carabinieri hanno segnalato un 24enne di Campofranco per guida in stato d’ebbrezza. I risultati conseguiti, dimostrano ancora una volta l’efficacia dell’azione preventiva e repressiva dell’Arma sul territorio dell’intera provincia agrigentina.