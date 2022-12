Il 25 dicembre ad Agrigento si balla in discoteca: alle Fabrik Tananai per “Natale all’Italiana with Pablo”

Sarà “Natale all’Italiana” ad Agrigento, si ballerà in discoteca il 25 dicembre alle Fabrik disco-pub: Tananai si esibirà con un dj-set in occasione del suo nuovo album “Rave, Eclissi”. Rave, Eclissi è il suo primo album, disponibile da domani su tutte le piattaforme di streaming musicale, nonchè in pre-order in molti formati fisici. Tananai è stato protagonista della passata estate con il tormentone “La dolce vita” insieme a Fedez e Mara Sattei, nonchè al Festival di Sanremo con “Sesso occasionale”, diventata poi anch’essa una hit. “ Per troppo tempo- dicono gli organizzatori, ideatori dei giovedì all’italiana- siamo stati ad attendere il nostro ritorno in grande stile ed è proprio per questo che abbiamo deciso di realizzare il Natale dei sogni.” L’evento al Fabrik, nella zona industriale di Agrigento, rientra nel ben noto format del “Giovedì all’Italiana With Pablo”, famoso anche in città per il ferragosto all’italiana della scorsa estate in piazzale Giglia a San Leone.