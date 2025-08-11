“Come segno di vicinanza della comunità, il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino”. Lo ha deciso il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, per la morte del quindicenne, Samuele Messina. Il primo cittadino, già ieri sera, si è recato personalmente all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per incontrare i familiari del ragazzo, distrutti dal dolore.

“Favara è attonita – ha detto il sindaco -. Non ci sono parole per una tragedia tanto grande: in questo momento è il figlio, il fratello, il nipote di tutti noi”. Come è avvenuto anche in altri casi simili, nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino in segno di vicinanza e cordoglio. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp