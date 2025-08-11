Gli agenti, paletta alla mano, hanno intimato al conducente di accostare. Per tutta risposta il giovane alla guida di una autovettura per sfuggire al controllo della polizia ha pericolosamente imboccato contromano una strada, gettando dal finestrino un involucro, poi recuperato, contenente una modica quantità di droga. Nonostante l’alta velocità e una condotta di guida spericolata, è stato inseguito e bloccato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura.

E’ successo l’altra notte, lungo il viale delle Dune e nelle vicine traverse, a San Leone. A finire nei guai un venticinquenne di Agrigento. A suo carico sono scattate delle maxi sanzioni per il contromano, l’alta velocità e per la macchina sprovvista di revisione. Sono stati inoltre decurtati 20 punti sulla patente con la conseguente sospensione del documento di guida.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo, mentre lo stupefacente sequestrato e il giovane segnalato alla Prefettura di Agrigento come abituale assuntore di droga.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp