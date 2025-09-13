Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha ricevuto questo pomeriggio, nell’Aula Consiliare “Luigi Giglia” del Palazzo dell’ex Provincia, la delegazione ufficiale proveniente dal Comune di La Louvière, cittadina belga gemellata con Aragona. La delegazione, accompagnata dall’assessore al Gemellaggio del Comune di Aragona, Rossana Marino, composta dall’assessore Laurence Zanchetta, dai consiglieri comunali Melissa Ferraro e Francesco Romeo, e dal Vice Presidente dell’Acla Calogero Schifano, ha visitato l’Ottocentesco “Magnifico Palazzo”, per poi recarsi in visita al Giardino Botanico e Teatro dell’Efebo.

“E’ importante rafforzare i legami Istituzionali e di amicizia tra le due comunità, come strumento utilissimo di interscambio culturale, sociale ed economico volto a rafforzare la cooperazione tra Enti locali di Paesi diversi. Questi legami internazionali favoriscono il rafforzamento dei valori democratici e la promozione di una cittadinanza attiva, generando, così, benefici tangibili per entrambe le comunità coinvolte”, ha affermato il Presidente Giuseppe Pendolino. Questa sera la delegazione parteciperà alla Sagra della Salsiccia di Aragona, giunta alla sua 38°edizione.

Nel 2010, i comuni di Aragona e La Louviere hanno sottoscritto un patto di gemellaggio per “rendere omaggio ai coraggiosi zolfatai Aragonesi, emigrati in Belgio, che, sfidando la solitudine, le difficoltà linguistiche e culturali, hanno dato inizio a legami di fratellanza“. Quest’anno, in occasione del 15°anniversario, questo patto viene rinnovato e celebrato da tutta la comunità aragonese.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp