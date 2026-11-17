Si è scagliato contro i poliziotti intervenuti per placare una violenta lite in famiglia, finendo denunciato a piede libero per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nei guai è finito un trentenne di Agrigento, protagonista di un nuovo episodio di tensione legato alla tossicodipendenza. Tutto è nato all’interno dell’abitazione familiare, dove il giovane ha preteso con insistenza denaro dai genitori per acquistare stupefacenti.

Di fronte al “no” del padre e della madre, la situazione è precipitata tra urla e minacce, tanto da costringere i presenti a chiamare il 112 per paura che il litigio degenerasse ulteriormente.

Alla vista degli agenti della sezione Volanti, però, l’uomo non si è calmato: prima li ha insultati e poi li ha aggrediti fisicamente. Con non poche difficoltà, i poliziotti sono riusciti a riportare la calma in casa. Il trentenne è stato così deferito alla locale Procura della Repubblica, mentre resta alta l’attenzione sul difficile contesto domestico.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp