Ida Carmina: terminal passeggeri un risultato straordinario per tutti i siciliani”

Ida Carmina, deputato nazionale del Movimento 5 stelle, eletta nel collegio Sicilia 1, interviene ed esprime viva soddisfazione per l’inaugurazione del nuovo terminal passeggeri nel porto empedoclino di domani alle 11.30. “E’ l’inizio di una nuova era, da domani si raggiunge un altro tassello importantissimo nello sviluppo turistico per Porto Empedocle e per tutti i siciliani con l’apertura del terminal marittimo che porterà linfa e sviluppo a tutto il territorio.Un progetto che ho sposato subito e che ha visto la mia amministrazione e l’Autorità di Sistema Portuale con il suo Presidente Pasqualino Monti lungimiranti a seguire la strada dello sviluppo.Voglio sottolineare che grazie a queste risorse il porto empedoclino assumerà tutt’altro aspetto.

Oltre lo start con il terminal sono previste altre opere fondamentali che a lavori conclusi saranno la definitiva consacrazione per accogliere e ricevere turisti nel cuore del Mediterraneo.

Il totale restyling del Molo Crispi, il dragaggio del Porto a 11 metri , l’allungamento dei bracci e la Zes nell’area retrostante chiuderanno il cerchio e faranno volare la città di Camilleri con numeri e opportunità che cambieranno il volto dell’economia agrigentina e non solo. Seguiro’ pedissequamente il prosieguo dei lavori con la consapevolezza che la nostra carta vincente è il turismo con gli annessi servizi adeguati e coevi con i tempi e la strada della modernizzazione si è aperta, alla stessa stregua solleciterà il governo nazionale, regionale e l’Anas ad accelerare per chiudere i cantieri aperti che da troppo tempo sono una tragedia e un freno all’economia e allo sviluppo del territorio e non possiamo più aspettare altri ritardi.”