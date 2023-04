Cordoglio per la morte di Gianni Tuttolomondo

Con forte commozione esprimo il mio sentito cordoglio alla famiglia di Gianni e a tutti i suoi affetti. Con lui ho condiviso la prima parte dell’esperienza da consigliere comunale e durante il periodo in cui lui ricopriva il ruolo di assessore abbiamo con convinzione promosso l’istituzione anche ad Agrigento della figura del Garante per la disabilità. Continuerò nel mio impegno affinché tale percorso intrapreso assieme giunga finalmente a compimento nel più breve tempo possibile anche in memoria del nostro caro Gianni. Così Claudia Alongi, consigliere comunale, per la morte dell’ex assessore al Comune di Agrigento Gianni Tuttolomondo. L’ex assessore e consigliere comunale non ancora trentenne è morto questa mattina. Voluto nella giunta Miccichè dall’ex presidente della Regione Nello Musumeci, si dimise poco tempo dopo per questioni di salute. L’assessore di Diventerà Bellissima, Gianni Tuttolomondo, aveva avuto assegnate le deleghe a politiche di governo del territorio, pianificazione urbanistica e gestione del territorio, smart city, abbattimento barriere architettoniche, centro storico, rigenerazione urbana e agenda urbana. Tra le sue battaglie quella dei diritti per i disabili a cominciare dai parcheggi. Gianni era il figlio di Marzio, conosciuto dipendente del Libero consorzio. Alla famiglia tutta le condoglianze del nostro giornale. “Una bruttissima notizia mi ha raggiunto poc’anzi. È venuto a mancare Gianni Tuttolomondo.Gianni è stato mio assessore e più volte mi hanno colpito i suoi interventi sempre precisi e opportuni. La mia più commossa partecipazione al dolore di Marzio e della famiglia”. Ha commentato il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè.