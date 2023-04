Accusati di assenteismo: assolti 20 dipendenti comunali

Venti dipendenti del Comune di Palma di Montechiaro, indagati per assenteismo sono stati assolti dai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara. Gli imputati, tra ex lavoratori socialmente utili e capi area, del processo scaturito dall’operazione “Torno subito”, dovevano rispondere a vario titolo di truffa, perché accusati di essersi allontanati dagli uffici in modo arbitrario. Sono stati tutti assolti o perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Gli assolti sono: Silvana Cancialosi, Gioacchino Angelo Palermo, Vittorio Inguanta, Rosario Salerno, Rosario Zarbo, Calogero Mario Di Caro, Fabio Marino, Giuseppe Rumè, Salvatore Castellino, Grazia Arcadipane, Matteo Bordino, Renato Castronovo, Concetta Maria Di Vincenzo, Francesco Lo Nobile, Baldassare Zinnanti, Salvatore Di Vincenzo, Ignazio Falsone, Maria Collura, Giuseppe Calogero Petrucci e Anna Provenzani. Per quattro di loro la Procura aveva chiesto l’assoluzione.

“Sono molto contento di questa assoluzione – dice il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino -, che dimostra e di questo ne eravamo convinti da sempre che i 20 dipendenti hanno sempre agito in modo corretto. Al contempo sono stato sempre fiducioso nel lavoro della magistratura. Sono molto felice per i miei dipendenti comunali, perché rappresentano il motore dell’ente che ho l’onore di guidare. Grazie al loro lavoro riusciamo ad ottenere dei risultati straordinari e preziosi per la città di Palma di Montechiaro”.