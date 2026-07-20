Si terrà nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 luglio nel quartiere “Zorba” di Aragona la seconda edizione della Festa dell’Emigrato. Ricco il programma. Il quartiere “Zorba” è uno dei quartieri di Aragona distante dal centro storico. Anche in passato ha già ospitato altri eventi grazie ai residenti che hanno costituito un comitato di quartiere per l’organizzazione di manifestazioni di piazza.

Quest’anno l’associazione Zorba, con il patrocinio del Comune di Aragona e di Libero Consorzio Comunale, darà vita alla prima fiera dell’agricoltura; mercatini artigianali; giochi da cortile; degustazione prodotti tipici aragonesi; rilascio passaporto dell’emigrato; vie dei ricordi; show cooking, talk show e tanto altro-

Ecco il programma:

Venerdì 24 dalle 19:30 inaugurazione della prima fiera dell’agricoltura integrata; alle 20 grano, olio e origano, inizio degustazione prodotti tipici aragonesi; alle 21 concerto Sicily Swing; alle 23 Dj Rotation.

Sabato 25 dalle 18:30 Talk show showcooking; alle 20:30 inizio degustazione prodotti tipici aragonesi; alle 21 esibizione dei gruppi folk Kerkent e Tataratà; ,alle 22.30 Ka Semu in concerto.

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