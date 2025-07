“Mentre a Porto Empedocle è in corso un consiglio comunale straordinario e aperto sulla questione del dissalatore, voglio far sentire anche da Roma il mio pieno sostegno alle istanze e alle proteste delle associazioni e dei comitati civici, che stanno denunciando l’assurdità di questa operazione”. Lo dichiara la deputata del Partito democratico Giovanna Iacono, intervenendo su una delle vicende che da settimane animano il dibattito pubblico in provincia di Agrigento. “A Roma si discute un decreto – il Dl Infrastrutture – che non affronta le priorità del nostro tempo, la crisi idrica, il cambiamento climatico, il diritto alla mobilità, non finanziando le 127 opere idriche prioritarie – aggiunge Iacono -. Ad Agrigento, che continua a vivere una drammatica emergenza idrica, qualcuno festeggia l’arrivo di soluzioni tampone”.

“Appena due settimane fa l’on. Gallo, deputato regionale di FI, ha diffuso un comunicato trionfale per annunciare l’arrivo dei moduli del dissalatore a Porto Empedocle – continua la deputata -. Peccato che non abbia mai affrontato il vero nodo strutturale: reti idriche vetuste, incomplete, fatiscenti. Basti pensare a quella del capoluogo, il cui appalto è finito sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti. Qualche settimana fa abbiamo assistito a un’operazione di pura propaganda: l’on. Gallo, ringraziando il presidente Schifani, ha esultato per l’arrivo dell’ennesima non-soluzione. Un dissalatore mobile, tardivo, costoso, precario e dannoso, che verrà installato sulla spiaggia di Marinella di Camilleri, collegato a una rete idrica obsoleta, quella che secondo i magistrati, è rimasta bloccata per mesi da giochi di potere utili solo a favorire imprese compiacenti”.

“Io mi auguro che i risvolti di quell’inchiesta portino presto giustizia a cittadini stremati da anni di sete e disservizi – continua -. È indecoroso festeggiare mentre i cittadini restano in ginocchio. È indecoroso trattare la comunità come sudditi da blandire con promesse vuote, in vista delle prossime elezioni. Se per qualcuno non arriverà mai il momento della responsabilità, io mi aspetto almeno che arrivi quello della decenza. La soluzione c’è: lavorare con serietà, competenza ed efficacia. Fare presto e bene. Evitare di disperdere risorse e finanziamenti – conclude Iacono -, come è già accaduto nel 2023. I cittadini di Agrigento e di tutta la provincia meritano rispetto, non passerelle di facciata”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp