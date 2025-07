E’ stato fissato alle ore 12 del prossimo 28 luglio il termine per la presentazione delle offerte relative al bando di gara per il secondo lotto funzionale dei lavori di manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento tra la Statale 115 (bivio Borgo Bonsignore) e la Statale 189. Si tratta di un altro importante passo in avanti per la realizzazione del complesso progetto elaborato dallo staff tecnico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che prevede quattro lotti finanziati per oltre 19 milioni di euro dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020 finalizzati al miglioramento del collegamento tra questi due importanti assi viari.

L’importo complessivo della gara è di 6.803.158, 06 euro più Iva (compresi 136.063,16 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). e riguarda il tratto Spc 18 ex consortile Ponte Magazzolo alla Ribera-Cianciana- Sp 32 Ribera Cianciana – Sp Nc 5 collegamento SsPp 32-34). La procedura di gara sarà gestita in modalità telematica e le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, entro le ore 12 del prossimo 28 luglio 2025.

La prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte telematiche è in programma alle ore 8:30 del 31 luglio 2025 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

Per tutti i dettagli: https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16097

