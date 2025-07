AGRIGENTO – La Fortitudo Moncada Agrigento continua a costruire con criterio e ambizione il roster per la stagione 2025/2026. Dopo l’arrivo del coach Davis Cagnardi, la società biancazzurra annuncia ufficialmente tre tasselli fondamentali: due nuovi innesti giovani e motivati, e una conferma che ha il sapore della storia.

Il primo volto nuovo è Federico Grani, lungo classe 2003 di 205 cm proveniente dalla Pallacanestro Gardonese, dove lo scorso anno ha fatto registrare una media di 10 punti a partita in B Interregionale. Cresciuto nel vivaio della Reyer Venezia, Grani porta con sé fisicità, entusiasmo e la voglia di affermarsi nel panorama nazionale: «Arrivo ad Agrigento con il desiderio di farmi conoscere ed entrare nel cuore dei tifosi», le sue prime parole, già cariche di determinazione.

Altro innesto di valore è Lorenzo Querci, esterno classe 2001 con un passato nelle giovanili di Pistoia Basket, dove ha anche esordito in Serie A. Dopo due stagioni positive all’Assigeco Piacenza in A2, Querci approda in Sicilia con grande voglia di rilancio e spirito di sacrificio. Atleta grintoso, dotato di energia su entrambe le metà campo e già nel giro delle Nazionali giovanili (U16 e U18), rappresenta un profilo funzionale al gioco richiesto da coach Cagnardi.

Ma la notizia che scalda il cuore dei tifosi è la riconferma di Albano Chiarastella, capitano, simbolo e anima della Fortitudo. Il numero 6 biancazzurro continuerà a guidare il gruppo con il suo carisma, la sua intelligenza cestistica e l’amore indiscusso per la maglia. Una presenza che garantisce identità e continuità al progetto tecnico, ma soprattutto un uomo che ha legato il suo nome alla storia recente del club come pochi altri nella pallacanestro italiana.

Conferme e acquisti coerenti con la filosofia tracciata dalla dirigenza: giocatori funzionali, motivazione alle stelle e valori forti, in una squadra che vuole tornare protagonista e accendere nuovamente l’entusiasmo del PalaMoncada.

