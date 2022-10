“Iaco e il segreto popolare”, si presenta sabato il nuovo romanzo di Bent Cacciato

Si presenterà a Racalmuto, sabato 15 ottobre prossimo, alle 19, il secondo romanzo di Bent Cacciato dal titolo “Iaco e il segreto popolare” edito da Albatros. I rapporti umani e sociali; le contraddizioni di una società che cambia radicalmente, più velocemente della capacità dei “semplici” di comprenderne le dinamiche; la crisi del modello familiare e dei valori surrettizi della struttura borghese in evidente disfacimento; la tentazione di fuggire dalla realtà e di rifugiarsi nella negazione totale di sé stessi attraverso la droga. “Iaco”, di Bent Cacciato, è tutto questo. Ancora di più è la ricerca dell’amore, passionale e assoluto, come opportunità per trovare riparo dalla noia e dal proprio vuoto interiore. Un grande spiraglio di speranza, nell’attualità di un mondo, quello di oggi, chiamato ad affrontare grandi sfide planetarie ma ancora privo di maturità e di consapevolezza. “Cento pagine – afferma Lillo Alaimo Di Loro, presidente dell’associazione Humus e moderatore dell’incontro – di intensa immersione nella bolla della nuova modernità vissuta, tra il 1968 e il 1986, in uno dei tanti paesi della Sicilia dove degli echi del 68’, dei suoi miti e delle sue conquiste sociali giungeva solo un fruscio confuso e distante che, di tanto in tanto, trascinava con sé l’altra faccia oscura della medaglia di un benessere in molte circostanze più immaginato che concretamente vissuto. La storia di Iaco è una delle tante, forse troppe, storie di ordinaria follia che nella scrittura scorrevole, colta e accattivante di Bent Cacciato ha il potere di condurci per mano nei meandri della nostra esistenza per esplorarne gli angoli più reconditi, guardando in faccia la società con la sua tristezza, forse semplicemente in quanto riflesso della nostra incapacità di essere noi stessi e di pretendere, aldilà di ogni apparenza, di vivere in modo pieno e autentico perseguendo il più inderogabile dei doveri dell’umanità: il diritto alla felicità”. Dopo i saluti dell’assessore comunale alla Cultura, Ivana Mantione, converseranno con l’Autore Gino Giudice, Vincenzo Maniglia e Viviana Caparelli. Letture a cura di Giusy Lauricella. Oltre alla conversazione con Bent Cacciato, sono previsti la presentazione di brevi audio-video a cura di Massimo Cacciato e la performance del gruppo teatrale Centro studi socio culturale Regalpetra. A conclusione della serata, nel rispetto della tradizione, sarà servita una degustazione dei celebri tarallucci di Racalmuto e del pregiato vino rosso del Carmine offerto dall’azienda “Feudo di Regalpetra”. L’organizzazione dell’evento, che gode del patrocinio del Comune di Racalmuto, è a cura dell’associazione Humus e della Pro Loco di Racalmuto