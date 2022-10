Maltempo, il sindaco di Licata chiude le scuole

Il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, ha disposto la chiusura immediata di tutte le scuole di ogni ordine e grado per avverse condizioni meteo previste nella tarda mattinata di oggi, 13 ottobre, per il territorio agrigentino. “La disposizione- dice- si è resa necessaria per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico di livello giallo per piogge sparse e diffuse anche a carattere di rovescio o temporali di forte intensità comunicato dal Dipartimento regionale della Protezione civile”. Il primo cittadino invita alla massima cautela soprattutto in caso di spostamenti e di transito in luoghi a rischio esondazione.