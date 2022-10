Ninnolò Terranova commenta la vittoria straripante dell’Akragas nella partita di Coppa Italia all’Esseneto. La sua squadra ha travolto la Nissa con il punteggio finale di 5-2- Ecco le parole di mister Nicolò Terranova in sala stampa e del calciatore Gaston Semenzin – Guarda il video >>>>