Si sono intrufolati in casa di un’anziana e, dopo averla immobilizzata sul letto, hanno cercato dappertutto soldi e preziosi da portare via. Momenti di paura a Ribera per una tentata rapina ai danni di una pensionata di 89 anni. Ad entrare in azione, in un appartamento in via Regina Margherita, tre banditi: due donne e un uomo.

I balordi hanno immobilizzata l’anziana nel tentativo poi di trovare denaro e oro. Dopo aver aperto armadi e cassetti sono però fuggiti a mani vuote. La proprietaria è riuscita a chiamare aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I banditi avrebbero anche strattonato e aggredito l’anziana per costringerla a consegnare i soldi. Al via le indagini.

