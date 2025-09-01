I carabinieri della Stazione di Agrigento nella mattinata di domenica hanno effettuato un vasto controllo nel centro storico della città dei Templi, per contrastare lo spaccio di stupefacenti, il commercio abusivo e l’immigrazione clandestina. L’intervento, durato diverse ore, ha coinvolto le aree più sensibili del centro storico, da Porta di Ponte alla via Atenea, da via Pirandello fino al quartiere che sovrasta Piazza Ravanusella.

Oramai è risaputo da tempo, nella zona a valle del “salotto cittadino”, soprattutto immigrati, si dedicano a smerciare hashish, marijuana, cocaina e ultimamente crack. Giorno e notte.

I controlli hanno permesso di identificare decine di persone, in maggioranza stranieri residenti nella zona, raccogliendo informazioni preziose che verranno utilizzate per future attività investigative. I carabinieri, nell’area di Porta di Ponte, hanno anche sgomberato diversi venditori ambulanti non autorizzati, principalmente extracomunitari, che avevano esposto la loro merce sui marciapiedi.

