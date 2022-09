“I Tammura di Girgenti” consegnano buoni spesa ad alcune parrocchie di Agrigento, frutto della realizzazione dell’evento ”San Calogero abbraccia la Valle”, a cura dell’Associazione presieduta da Biagio Licata, e con il patrocinio del parco archeologico Valle dei Templi. A ricevere i buoni la comunità della Madonna della Provvidenza, al campo sportivo, Sacro Cuore del Quadrivio, Santa Croce, a Villaseta, Santa Rosa del villaggio Mosè, San Nicola, a Fontanelle e San Calogero.

L’evento benefico, giunto alla VI edizione, si è tenuto il 7 Luglio scorso nel teatro Giunone e aveva visto come protagonisti illustri artisti, come Giovanni Cacioppo, Gaetano Aronica, l’Opera dei Pupi Vivente (Fancesco Maria Naccari e Maurizio Fratacci) e l’orchestra Chat Pitre (Alessandro Brucculeri). Il presidente e direttore artistico dell’evento Biagio Licata afferma: “Un piccolo gesto che siamo certi riempirà di gioia alcune famiglie meno fortunate di noi. Come devoti di San Calogero, prevale sempre in noi un senso di responsabilità, che ci porta a seguire le orme e gli insegnamenti del nostro amato Santo. Il raggiungimento di questo obiettivo arriva grazie ad una sinergia, avuta con il direttore del Parco Archeologico , Roberto Sciarratta, agli artisti tutti, e all’imprenditore Fabio Cesare Romano (amministratore supermercato Max). Non per ultimo, ringrazio la città di Agrigento che come sempre non esita a dare il suo supporto e contributo, sposando una giusta causa. Il nostro auspicio è quello di poter continuare negli anni a dare un servizio utile alla città e ai cittadini”.