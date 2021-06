“I santuari della Rupe Atenea”: un percorso dedicato al paesaggio

Per tutte le domeniche di giugno alle 18, Coopculture organizza la visita didattica “I santuari della Rupe Atenea”. Dal santuario rupestre al tempio di Demetra a San Biagio”. Un percorso dedicato all’osservazione del paesaggio agreste contemporaneo ai margini dell’insediamento urbano moderno, dal quale affiorano imponenti e significanti rovine che documentano la presenza stabile dei coloni greci di Akràgas dalla prima metà del VI secolo a.C. Il percorso include le aree sacre presenti lungo il versante meridionale della collina, passando dal Santuario Rupestre per raggiungere l’area dove sorge il Tempio di Demetra.

Appuntamento presso il parcheggio del cimitero di Bonamorone. La durata della visita è di circa 2 ore e sono previsti al massimo 15 partecipanti.

Biglietto 7 euro, ridotto 5. Gratuito per gli under 12. È consigliata la prenotazione sul sito www.coopculture.it.