Ztl via Atenea: ecco i nuovi orari

La giunta comunale di Agrigento torna ad intervenire sulla Ztl di via Atenea. Fino al prossimo 30 giugno e a partire già da sabato 12 giugno dal lunedì al giovedì, tranne festivi e prefestivi , la Ztl sarà in vigore dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30. Il venerdì, il sabato e nei prefestivi, la via Atenea sarà chiusa dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 24. Nei festivi la zona a traffico limitato sarà valida dalle 17.30 alle 24. Da primo luglio al 12 settembre prossimo la Ztl sarà valida dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30 nei giorni feriali dal lunedì al giovedì. Il venerdì, il sabato e nei prefestivi sarà invece in vigore dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 2. Nei festivi la zona a traffico limitato sarà solo dalle 17.30 alle 2.